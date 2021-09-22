Попова назвала число полностью привитых от коронавируса россиян

Анна Попова: полностью привиты от COVID-19 почти 40 миллионов взрослых россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число полностью привитых от новой коронавирусной инфекции россиян. Об этом в среду, 22 сентября, пишет НТВ.

По словам главного санитарного врача, в стране полный цикл вакцинации от COVID-19 на данный момент прошли почти 40 миллионов взрослых граждан, а эффективность российской вакцины подтверждается большим количеством наблюдений.

Попова также заявила, что сегодня в России достаточно высокий удельный вес людей с иммунитетом к коронавирусу. В то же время, отметила она, в 36 российских регионах впервые за восемь недель наблюдается рост заболеваемости.

Ранее стало известно, что Минздрав обновил список рекомендаций по части диагностики, профилактики и лечения COVID-19.