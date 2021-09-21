В России выявили 19 179 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 19 179 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 179 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 7 313 851. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 19 744 случая заражения.

19 179 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (1926), Московской области (1101) и Санкт-Петербурге (1060). Меньше всего — в Республике Алтай (21), Ненецком (10) и Чукотском (5) автономных округах.

За сутки зарегистрировано 812 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 199 808 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 437, общий — 6 526 111.