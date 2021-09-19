Вирусолог назвал неуязвимую перед COVID-19 категорию людей

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков назвал категорию людей, у которых отсутствует риск заражения COVID-19. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По его словам, люди, болеющие простудой или ОРВИ, неуязвимы перед коронавирусной инфекцией. Чумаков пояснил, что при болезни невозможно заразиться другим вирусом, так как в организме человека вырабатывается интерферон.

Однако он добавил, что после выздоровления риск заражения снова появляется — в таком случае коронавирус может протекать тяжелее.

Ранее в сентябре российские вирусологи предположили, что со временем COVID-19 станет менее вредоносным и смертельным. Задача любого вируса — распространиться как можно шире, а не убить своего носителя. При этом специалисты подчеркнули, что процесс ослабления обычно очень долгий.