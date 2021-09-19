В Роспотребнадзоре оценили вероятность новой волны коронавируса

Вероятность новой волны коронавируса в мире из-за штамма «мю» мала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, эта мутация коронавируса распространяется значительнее медленнее, чем «дельта»-штамма COVID-19. Кроме того, как подчеркнул эксперт, в России случаи заболевания штаммом «мю» не выявлены.

Ранее о вероятности проникновения в страну нового штамма коронавируса высказался основатель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, в России уже есть пациенты с новым штаммом, но уточнить их число пока невозможно. Он также добавил, что штамм «мю» появился относительно недавно и пока входит в перечень штаммов, за которыми ВОЗ еще только наблюдает.