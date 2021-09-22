Вирусолог оценил вероятность появления нового штамма коронавируса в России

«Дельта»-штамм коронавируса широко распространился в России из-за лучшей способности заражать людей, чем у его предшественников. Тем не менее не исключено, что его вытеснит «мю»-штамм, который умеет обходить постковидный и поствакцинальный иммунитет. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что распространенность «дельта»-штамма COVID-19 в городе достигла 100 процентов. Она также отметила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 среди москвичей выросла на 24 процента, а уровень госпитализаций поднялся на 15 процентов. О том, что штамм «дельта» является самым распространенным в России, накануне заявлял руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Преимущества и недостатки штаммов

Чепурнов объяснил, что «дельта»-штамм так распространился из-за того, что уханьский вирус был практически неспособен заражать определенные группы населения, но новому варианту COVID-19 это удалось.

«Главное преимущество "дельты" в том, что он заражает намного лучше. К этому добавился и человеческий материал, который был недоступен уханьскому варианту. Вспомните: во время первой волны заболевали в основном те, кто активно коммуницировал с окружающими: врачи, продавцы, курьеры. Они переболели и стали защищены, именно на этом фоне наблюдалось существенное снижение заболеваемости к Новому году, тогда она достигла, можно сказать, комфортного уровня в восемь тысяч человек в день», — напомнил вирусолог.

По словам собеседника «Ленты.ру» у «дельты», в отличие от его предшественников, сконструировалась антигенная детерминанта, способная лучше присоединяться к рецепторам. Вирус стал более «липким», процесс прикрепления к клетке для него стал значительно более легким — соответственно, COVID-19 смог заражать ту когорту, которая была недоступна ранее.

«Осталась молодежь, дети, которые раньше не заболевали. И вирус стал распространяться очень быстро, полностью вытеснив уханьский вариант — это банальный естественный отбор, по Дарвину. Кроме того, надо заметить, что, похоже, заболеваемость снова перешла в рост, что не может не тревожить», — заметил Чепурнов.

На данный момент, как считает вирусолог, ни один из вариантов коронавируса не способен вытеснить «дельту». Тем не менее такой потенциал есть у «мю»-штамма.

«Это довольно неприятный вариант вируса, он лучше уклоняется от антител за счет больших замен в антигенном портрете. Но пока "дельта" побеждает его из-за того, что у "мю" не изменилась конфигурация белкового участка, присоединяющегося к рецепторам, он просто не умеет так "прилипать". Но если у этого штамма произойдет рекомбинация, появится новый вариант, то ситуация станет довольно непростой — он способен эффективно уклоняться как от постоковидного, так и от поствакцинального иммунитета. Так что если "мю" сможет прилипать так же как "дельта", это уже будет неприятно и страшно», — подчеркнул Чепурнов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что рост числа заболевших COVID-19 фиксируется в 36 регионах России.