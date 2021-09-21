В Подмосковье выросло число госпитализированных с COVID-19

Рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией наблюдается в Подмосковье. Об этом этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит ТАСС.

«На прошлой неделе и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией», — констатировал Воробьев. Также он добавил, что прирост госпитализаций с COVID-19 не является стремительным.

20 сентября в России выявили 19 744 случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 7 294 672. Больше всего заражений выявили в Москве (2469), Санкт-Петербурге (1137) и в Московской области (1098).

Ранее Минздрав рассчитал, что в 2022 году тестирование на COVID-19 может понадобиться минимум 18 миллионам россиян. В случае положительного результата госпитализировать могут более 1,6 миллиона заболевших.