Определен уровень опасности нового штамма коронавируса для детей

Количество госпитализаций детей в США с COVID-19 резко возросло с тех пор, как «дельта»-вариант коронавируса стал преобладающим, однако новое исследование предполагает: опасения, что новый штамм является более опасным и вызывает более тяжелую форму заболевания, необоснованны. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали медицинские записи по всей территории страны, что охватывает около 10 процентов населения, в период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года. Это включало в себя период до появления «дельта»-варианта, самого заразного штамма на сегодняшний день, а также период после того, как он стал доминирующим, начиная с 20 июня.

Оказалось, что еженедельная госпитализация детей в возрасте 0-17 лет была самой низкой в ​​период с 12 июня по 3 июля, на уровне 0,3 на 100 тысяч человек, а затем выросла до 1,4 на 100 тысяч за неделю, то есть в 4,7 раза. Согласно предыдущим исследованиям, дети в возрасте 12-17 и 0-4 лет подвергаются более высокому риску госпитализации COVID, чем дети в возрасте 5-11 лет. Однако после изучения 3116 больничных записей за период до появления «дельта»-варианта и сравнения их со 164 записями в период распространения нового штамма было обнаружено, что процент детей с тяжелыми симптомами не сильно различается и не достигает уровня статистической значимости.

Кроме того, ученые определили, что в период с 20 июня по 31 июля 2021 года невакцинированные подростки были госпитализированы более чем в десять раз чаще, чем вакцинированные. Такие результаты лишний раз подтверждают эффективность вакцин в снижении уровня госпитализации из-за нового штамма.