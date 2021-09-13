Минздрав рассчитал будущее коронавируса в России на три года

Необходимость в тестировании на коронавирус сохранится в России до 2024 года включительно. Это следует из программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, составленной Минздравом на следующие три года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По расчетам Минздрава, в 2022 году тестирование на COVID-19 может понадобиться минимум 18 миллионам россиян. В случае положительного результата госпитализировать могут более 1,6 миллиона заболевших. Документ также предусматривает углубленную диспансеризацию 8,6 миллиона заболевших и специализированную реабилитацию еще 100 тысяч таких пациентов.

Так, по оценке Минздрава, в 2022 году государственным клиникам потребуется провести 18,6 миллиона тестов на коронавирус, в 2023-м — 13 миллионов, в 2024 году — 10,4 миллиона.

Предполагаемое число госпитализаций, которое может быть профинансировано за счет средств ФОМС, составит 705 тысяч случаев в 2022 году, 231 тысячу в 2023 году и 75 тысяч случаев в 2024 году.

При этом в проекте программы указано, что правительству придется дополнительно выделить из Резервного фонда средства на еще 916 тысяч случаев госпитализаций в 2022 году, 905 тысяч случаев в 2023-м и 832 тысячи в 2024 году.

Углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом в 2022 году должны пройти 8,6 миллиона человек. В июне 2021 года Минздрав запустил медицинскую реабилитацию для переболевших коронавирусом. В 2022 году запланировано более 80 тысяч реабилитационных курсов в госпитальном сегменте и около 20 тысяч — в амбулаторном. В 2021 году такую программу прошли только 19 тысяч россиян при общем числе переболевших в шесть миллионов.

Из документа также следует, что нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет ОМС на 2022 год проиндексированы согласно прогнозу социально-экономического развития, составленного министерством экономики — на размер инфляции (4 процента) и на прирост зарплат (6,8 процента). Таким образом, бюджет обязательного медстрахования в 2022 году вырастет более чем на 300 миллионов рублей и составит 2,8 триллиона рублей, в 2023 году он будет равен 2,9 триллиона рублей, в 2024-м — 3,1 триллиона рублей.

Наиболее крупные дотации запланированы для Москвы (296 миллиардов рублей), Московской области (120 миллиардов рублей) и Санкт-Петербурга (100 миллиардов рублей). Субсидии федеральным центрам медпомощи, также работающим в рамках базовой программы ОМС, составят 156 миллиардов рублей. Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенные в базовую программу, на 2022 год предусмотрены в размере 141 миллиарда рублей. Субсидии частным клиникам, также оказывающим такие медицинские услуги, будут равны 2,6 миллиарда рублей.