Россия
 
Последние новости
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Все пассажиры упавшего под Иркутском L-140 остались живы
Пассажирка упавшего L-140 смогла дозвониться спасателям и позвать на помощь
Из упавшего под Иркутском самолета достали четырех человек
Названа причина падения самолета L-410 под Иркутском
Черышев получил травму в матче чемпионата Испании
Стали известны подробности катастрофы с L-410 под Иркутском
В Белоруссии установили памятник картошке и насмешили пользователей сети
В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Эпидемиолог предсказал сроки отмены масочного режима в России

Эпидемиолог Покровский: россиянам следует носить маски как минимум до Нового года
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»

Соблюдение масочного режима в России необходимо даже с учетом значительного числа привитых от коронавируса людей, его не следует отменять ранее Нового года. С таким заявлением в интервью «Радио Sputnik» выступил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, хотя прививка и снижает вероятность заболевания COVID-19, часть людей может заразиться, хотя и в более легкой форме. Коллективный иммунитет создаст высокий, но не гарантированный уровень защиты от болезни. «Останется прослойка людей, восприимчивых к вирусу даже после перенесенного заболевания или после прививки. Небольшой уровень циркуляции вируса может сохраниться», — сказал Покровский.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Он также предсказал, что с наступлением осени в стране возрастет риск распространения новых штаммов коронавируса. Ученый посоветовал россиянам не снимать маски в общественных местах, как это стало принято в других странах. «Мы видим опыт Японии, где маски в транспорте и в общественных местах носят чуть ли не постоянно (...). Трудно сказать, войдет ли это в нашу культуру, но пока, повторюсь, маска – наиболее эффективный способ остановить передачу коронавируса», — отметил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не планируется отмена масочного режима, несмотря на хорошие темпы вакцинации от COVID-19. Она подчеркнула, что все граждане мечтают вернуться к нормальной жизни, но сделать это получится не ранее, чем в стране прекратится циркуляция болезни. «Вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент [конец пандемии] будет недалеко», — сказала глава ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Петербург обошел Москву по числу новых случаев коронавируса
Госпитализированный с коронавирусом Киселев рассказал о своем состоянии
Попова оценила возможность отмены масочного режима в России