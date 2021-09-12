Госпитализированный с коронавирусом Киселев рассказал о своем состоянии

Журналист Дмитрий Киселев, госпитализированный ранее с коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в эфире «Россия-1».

По словам телеведущего, болезнь протекает в «щадящем режиме», несмотря на обширное поражение легких. «Благодаря прививке и ревакцинации сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать», — поделился Киселев и добавил, что чувствует себя как в санатории.

Как сообщалось ранее, из-за госпитализации с COVID-19 Киселев впервые не провел в воскресение, 12 сентября, «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Тогда же он анонсировал свое появление в одном из репортажей телепередачи из палаты больницы.

О госпитализации Киселева с коронавирусом стало известно во вторник, 7 сентября. Журналист был в состоянии средней тяжести. Степень поражения легких составляла 25-50 процентов.