Дмитрий Киселев впервые за 10 лет пропустит «Вести недели» из-за болезни

Из-за госпитализации с COVID-19 журналист Дмитрий Киселев впервые не проведет в воскресение, 12 сентября, «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Об этом он сообщил агентству РИА Новости .

«Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице», — рассказал Киселев.

Он добавил, что сейчас идет на поправку благодаря усилиям врачей и нужному лечению. Телеведущий отметил, что также большую роль в выздоровлении сыграла вакцинация от COVID-19. «Если бы не "Спутник", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — заявил журналист.

По его словам, он появится в одном из репортажей телепередачи из палаты больницы — коллеги навестили его в красной зоне.

О том, что Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом, стало известно во вторник, 7 сентября. Журналист был в состоянии средней тяжести. Степень поражения легких составляла 25-50 процентов.