Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

Телеведущего Дмитрия Киселева положили в больницу с коронавирусом. Журналист находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Mash.

По данным авторов Telegram-канала, в начале болезни журналист жаловался на сухой кашель. Кроме того, у него наблюдалась нехватка воздуха и повышенная до 38 градусов температура. Однако Киселев продолжал работать, пока ПЦР-тест не показал положительный результат. Последующие анализы выявили у него двустороннюю пневмонию.

Телеведущего госпитализировали в состоянии средней тяжесть. Степень поражения легких составляет 25-50 процентов (КТ-2).

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