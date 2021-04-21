Водонаева перенесла микроинсульт и обратилась к фанатам

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Об этом она сообщила в публикации на своей странице в Instagram.

«Слава небесам, уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии. Микроинсульт», — написала Водонаева.

Ведущая обратилась к фанатам, констатировав, что в последнее время много работала и плохо высыпалась. «В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы. Я их решаю сама. И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться», — добавила Водонаева.

Она подчеркнула, что последний раз лежала в больнице в 2009 году, и впоследствии обращалась за медицинской помощью только в связи с беременностью. Ведущая заметила, что испугалась недавнего резкого ухудшения здоровья.

«Страшно быть не в ресурсе, быть нездоровым. В целом все хорошо (если это подходит к моей ситуации), лежу в неврологии, меня обследуют от и до», — заключила она.

Днем 20 апреля Водонаеву экстренно госпитализировали. Она, находясь в сознании, опубликовала фото из больницы. Позже телеведущая рассказала, что ее госпитализировали с симптомами инсульта.