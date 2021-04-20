Ведущую и бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву экстренно госпитализировали. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Изначально Водонаева опубликовала фотографию, на которой рядом с ней стоял врач скорой помощи. «Не теряйте меня. Меня увозят в больницу», — гласила надпись, сделанная поверх снимка.

Уже в следующей сторис Водонаева сфотографировала больничную палату и написала «Все хорошо». Примерно через час после этого телеведущая рассказала, что ее госпитализировали с симптомами инсульта.

«Сначала я не могла говорить: у меня западал язык и была невнятная речь. А сейчас я уже разговариваю, и со мной все в порядке... И сейчас меня будут обследовать, за мной уже приехали», — заявила Водонаева, с трудом выговаривая некоторые слова. На этом ее сторис временно прервались.

Ранее бывшая участница «Дома-2» заявила, что водитель такси в Москве выгнал ее из машины после того, как отказался надеть маску.