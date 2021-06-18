Народная артистка России Ирина Мирошниченко попала в больницу с пневмонией

Российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До этого народная артистка пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и позднее была доставлена в московскую больницу на скорой помощи. Отмечается, что у Мирошниченко наблюдались высокая температура и сложности при дыхании. Медики решили оставить 78-летнюю актрису в больнице. Сообщается, что сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1961 году она поступила в Школу-студию МХАТ, по окончании которой была принята в труппу театра. На третьем курсе обучения у актрисы состоялся кинодебют в картине «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелия.

В 1966 году Мирошниченко исполнила роль Марии Магдалины в ленте Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Она также известна по участию в таких фильмах, как «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты» и «Дядя Ваня». В 1988 году Мирошниченко было присвоено звание «Народная артистка РСФСР».

Ранее стало известно о госпитализации российского актера Игоря Костолевского. Он попал в больницу с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Врачи подозревают у него наличие коронавируса.