Народный артист России Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией

Народный артист России, актер театра и кино Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в пятницу, 18 июня.

Отмечается, что состояние здоровья 72-летнего артиста ухудшилось у него дома. Ему была вызвана скорая помощь. Врачи подозревают у мужчины наличие коронавирусной инфекции.

Игорь Костолевский родился в Москве 10 сентября 1948 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства в 1973 году. Актер прежде всего известен по ролям в таких советских кинолентах, как «Отпуск за свой счет», «Сказка, рассказанная ночью» и «Безымянная звезда». В 1984 году Костолевскому было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1995 году он был признан народным артистом Российской Федерации.

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