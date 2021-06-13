Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом

Музыкант Владимир Кузьмин на своей странице в Instagram сообщил, что его госпитализировали с коронавирусом. При этом гитарист отметил, что чувствует себя нормально.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной», — написал Кузьмин.

Фанаты певца пожелали ему скорейшего выздоровления: «Владимир, здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Хотим слышать тебя еще очень долго!», «Выздоравливайте, берегите себя!», «Все будет хорошо».

Ранее у российского рэпера Ивана Алексеева, более известного как Noize MC, обнаружили COVID-19. Из-за болезни ему пришлось перенести концерт в Киеве, который был запланирован на 12 июня.