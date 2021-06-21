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Заболевший коронавирусом музыкант Владимир Кузьмин перестал выходить на связь

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Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин
Фото: @v.kuzmin_official

Ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией музыкант Владимир Кузьмин перестал выходить на связь. Об этом брат исполнителя Александр сообщил «Собеседнику».

В издании отметили, что братья давно конфликтовали, и Кузьмин даже заблокировал номер телефона родственника, однако до недавних пор Александру удавалось получать сведения о состоянии его здоровья.

По словам мужчины, он узнавал новости о состоянии заболевшего Кузьмина через племянника, но теперь не может связаться ни с кем из членов семьи артиста. «Это меня пугает. Доступ к брату запрещен, мне не дают никаких его телефонов», — рассказал Кузьмин-младший, добавив, что надеется на лучшее.

13 июня стало известно о госпитализации, несмотря на ранее сделанную прививку, исполнителя Владимира Кузьмина. Рок-музыкант сам рассказал об этом в соцсетях, добавив, что чувствует себя нормально. В минувшие выходные он сообщил в одном из постов в Instagram, что «все стабильно». Новых записей в его профиле пока не появилось.

Предыстория: Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом
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