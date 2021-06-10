У Noize MC обнаружили коронавирус

У российского рэпера Ивана Алексеева, более известного как Noize MC, обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Из-за болезни музыкант решил перенести концерт в Киеве, который был запланирован на 12 июня. «Это очень странная и неприятная история: мы всей семьей переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр», — рассказал артист.

По его словам, 7 июня он почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, появился насморк. Жена купила Noize MC корейский экспресс-тест на COVID-19, который показал положительный результат. Музыкант сдал ПЦР-тест, который подтвердил, что он заразился коронавирусом.

«Ребята, все, кто со мной контактировал в последние пять-семь дней, пожалуй, нелишним будет проверить собственный статус. Такие дела. Будьте здоровы!» — написал Алексеев.

В марте Noize MC попал в больницу. Он вызвал скорую помощь, так как почувствовал сильные боли в спине. У рэпера диагностировали люмбаго (острая боль в поясничном отделе — прим. «Ленты.ру») и воспаление седалищного нерва.