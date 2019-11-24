Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом рэп-исполнитель написал в Instagram-аккаунте.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — написал музыкант. К посту Moize MC прикрепил фотографию, на которой он стоит рядом с двумя полицейскими.

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Литературный баттл прошел 23 ноября на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве, уточняет Пятый канал. Победу одержал Шнуров со счетом 4:3. В ходе выступления артисты использовали нецензурные лексику, предположительно, именно это и стало причиной штрафа.

В сентябре сообщалось, что Noize MC вызвал лидера группы «Ленинград» на музыкальную дуэль. На видео, опубликованном на странице музыканта в Instagram, он бросил оппоненту перчатку.

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