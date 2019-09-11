Noize MC выпустил клип про протесты и репрессии с припевом из песни Летова

Noize MC / YouTube

Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) выпустил клип на песню «Все как у людей», вошедшую в альбом-трибьют лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артиста.

Композиция хип-хоп-исполнителя начинается с фразы тогда еще будущего президента России Владимира Путина 1996 года об опасностях тоталитаризма. Сам Noize MC зачитал про протесты, полицейских, пропаганду, репрессии и свое решение выступать против власти.

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В это время за его спиной появляются картины русских художников — «Апофеоз войны» Василия Верещагина, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Богатыри» Виктора Васнецова, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого.

В записи трибьют-альбома «Без меня», выход которого был приурочен к дню рождения скончавшегося в 2008 Летова, также приняли участие группа «Ленинград», «Дайте танк (!)», «Петля пристрастия» и «Кобыла и трупоглазые жабы», рэпер Слава КПСС, Найк Борзов и певица Гречка. Все артисты, кроме Noize MC, записывали каверы на песни Летова.

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