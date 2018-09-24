Noize MC разбил голову фанату на концерте и раскритиковал его за жалобы

Российский хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, разбил поклоннику голову микрофонной стойкой во время концерта. Музыкант принес извинения за произошедшее в Instagram, при этом раскритиковав фаната за публичные жалобы в прессе.

Noize MC объяснил в соцсетях, что бросил микрофон вместе со стойкой в зал, чтобы люди могли спеть вместе с ним: «С моей стороны это акт доверия аудитории — бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают».

Рэпер также раскритиковал пострадавшего Алексея Халстова за публичные жалобы. «Я наблюдаю сейчас противное мне публичное поведение пострадавшего, у которого претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он при этом связаться не пытается, а идет жаловаться в редакцию газеты, живописуя, как героически спас жену от прицельного броска артиста-убийцы на кровавом концерте, грозит ментами в соцсетях и постит фотки со своей травмой», — написал Noize MC.

Инцидент произошел 20 сентября на концерте в ночном клубе VS Club в городе Волжском Волгоградской области. По словам Халстова, рэпер бросил микрофонную стойку в толпу во время исполнения песни «Танцы». Мужчина, посетивший концерт с женой, закрыл ее от летящего в их сторону объекта, и тот попал Халстову в голову. Как передает портал «Блокнот Волжский», у него из головы потекла кровь, однако организаторы не смогли предоставить ему аптечки.

Анастасия Белькова / ВКонтакте

«После истерики жены нас проводили к машине "скорой", где врачи оказали первую помощь и предложили проехать в больницу, чтобы наложить швы. Я отказался, не думал, что все так серьезно. Сегодня в той области пульсирующие боли. Если я найду видео инцидента, обращусь в правоохранительные органы», — заявил пострадавший.

Позже Халстов заявил «Блокноту», что никаких претензий к рэперу не имеет.

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