Noize MC спел под гитару в Парке Горького

Российский хип-хоп-исполнитель Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) записал клип на песню «Лето в столице». Видео опубликовано на YouTube-канале певца во вторник, 11 июля.

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Музыкант прогулялся с гитарой по Парку Горького. В подписи к клипу Noize MC анонсировал свой концерт, который состоится 14 июля в Зеленом театре.

В июне исполнитель опубликовал клип на песню «Чайлдфри», записанный с певицей Монеточкой (Лиза Гырдымова). В рефрене песни артисты, одетые в спецкостюмы сотрудников скорой помощи, поют: «Жаль, что твои родители не чайлдфри».

В дискографии Nozie MC семь студийных альбомов. Последняя пластинка, «Царь горы», вышла в 2016 году.