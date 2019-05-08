Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Рэпер Иван Алексеев (Noize MC) высказался по ситуации с избиением полицейскими посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday в Москве. Об этом он написал в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Исполнитель указал на то, что полицейские и сотрудники Росгвардии, «отвечая на неадекватные действия одних посетителей, с шокирующей жестокостью избивали и задерживали совершенно других людей». По словам Алексеева, стражи порядка нападали по несколько человек на одного «за то, что те просто хотели спокойно послушать музыку».

При этом он отметил, что не находит оправдания людям, которые бросались в толпу кусками дорожной плитки.

Рэп-фестиваль Hip-Hop Mayday прошел в Лужниках 1 мая. Очевидцы рассказывали, как Росгвардия перекрыла проход к сцене и разделила толпу, в которой было много нетрезвых и агрессивных граждан, на сектора. В ответ в полицейских полетели камни и бутылки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



