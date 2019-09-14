Noize MC переоблачился во франта и вызвал Шнурова на дуэль

noizemc / Instagram

Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) вызвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на музыкальную дуэль. На видео, опубликованном на странице музыканта в Instagram, он бросил оппоненту перчатку.

Послание Шнурову адресовано в стихотворной форме. Noize MC стилизовал вызов на музыкальную дуэль под обстановку XIX века. По сюжету ролика, рэпер в костюме-тройке и с пышными усами сидит на сеансе у брадобрея. Пока его бреют, он зачитывает вслух только что придуманное стихотворение, которое за ним записывает человек, сидящий рядом за столом. Noize обращается к Шнурову:

«На сцене — пестрая толпа,

Частушки хором воют девы...

За их ужимками и па

Ищу Вас, как во тьме — клопа:

Сергей, я Вас не вижу, где Вы?

За пузом спрятались чужим?

Прикрылись чьей-то пышной грудью?

Эти приемы несвежи,

Как и все Ваше словоблудье!»

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Музыкальная дуэль Noize MC и Шнурова запланирована на 23 ноября. Ранее Алексеев представил клип «Все как у людей» к 55-летию лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, который скончался в 2008 году. Noize взял за основу припев песни Летова и придумал оригинальные куплеты на остросоциальную тематику. Хип-хоп-исполнитель поднял тему полицейского произвола, пропаганды, репрессий и протестов против власти в России. Клип начинается с высказывания президента России Владимира Путина в 1996 году об опасностях тоталитаризма.

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