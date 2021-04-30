Силовики сорвали концерт Noize MC в российском городе

Представители силовых структур сорвали концерт российского рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) в Оренбурге. Об этом сообщил музыкант на своей странице в Instagram.

«ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить во чтобы то ни стало наш концерт сегодня у вас в городе», — заявил музыкант в видеообращении к оренбуржцам.

Так, за день до концерта, 29 апреля, на странице мероприятия во «ВКонтакте» появилось сообщение о переносе концерта из клуба «СТUDИЯ» в другое место «в силу определенных обстоятельств». Однако на следующий день, за несколько часов до выступления, команда артиста опубликовала запись о том, что концерт разобьют на две части и проведут на разных площадках.

По словам Noize MC, он успел лишь отыграть акустический сет на первой площадке, в то время как вторую «накрыли силовые структуры».

Музыкант в заключение попросил своих поклонников «не сдаваться» и пообещал, что концерт обязательно состоится.

В свою очередь администрация Оренбургской области сообщила изданию «Подъем», что отмена концерта обусловлена коронавирусными ограничениями — из-за пандемии концерты в ночных клубах региона по-прежнему запрещены. Помимо этого, как заявили власти, у площадки, на которой планировался концерт, якобы отсутствовала лицензия.

Ранее в апреле лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский заявил о переносе гастролей коллектива. По его словам, решение отложить намеченный на весну гастрольный тур по Сибири связано с давлением на организаторов турне. Группа «Ногу свело!» выпускала клипы на тему массовых протестов в Белоруссии. Кроме того, Покровский выкладывал в соцсетях обращение в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).



