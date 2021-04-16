Лидер «Ногу свело» заявил о переносе гастролей после давления на организаторов

Лидер российской рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский заявил о переносе гастролей коллектива. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам Покровского, решение отложить намеченный на весну гастрольный тур по Сибири связано с давлением на организаторов турне.

Материалы по теме «Ты должен быть зависим от меня» Смелая татарка, бегство с вечеринки и белое платье Ланы Дель Рей: главная музыка месяца Синдром отмены Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года

«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт #ногусвело состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут», — рассказал музыкант. По его словам, тур будет перенесен на осень текущего года.

Отмечается, что группа «Ногу свело» выпускала клипы на тему массовых протестов в Белоруссии. Кроме того, Покровский выкладывал обращение в поддержку Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее сообщалось, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области, был переведен в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В управлении ФСИН отметили, что у заключенного взяли все необходимые анализы, включая тест на коронавирус.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.