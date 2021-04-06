Кончаловский отказался от номинации на премию «Белый слон» из-за Навального

Российский режиссер Андрей Кончаловский отказался от номинации своей ленты «Дорогие товарищи!» на кинопремию «Белый слон» из-за присуждения одной из наград Алексею Навальному (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Обращение кинематографиста приводит РИА Новости во вторник, 6 апреля.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе», — заявил Кончаловский.

Отмечается, что специальную премию «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований присудили Алексею Навальному.

Фильм Кончаловского претендовал на «Белого слона» в шести категориях. Об этом сообщалось на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков, организаторов премии.

Ранее сообщалось, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области, был переведен в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В управлении ФСИН уточнили, что у заключенного взяли все необходимые анализы, включая тест на коронавирус.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» лишился шанса на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Номинантов объявили в марте.