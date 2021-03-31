Павел Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Никите Михалкову

Российский актер Павел Деревянко ответил режиссеру Никите Михалкову, раскрывшему сумму гонораров артиста после его поддержки Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом пишет «Комсомольская правда» в среду, 31 марта.

«Никита Сергеевич не совсем корректно назвал сумму. Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно», — признался Деревянко.

Он подчеркнул, что ранее относился к Михалкову с большим уважением: «Впрочем, и сейчас тоже, несмотря на то, что он посеял зерно сомнений и раздор в людях. Он сказал: я не хочу никого обвинять, переходить на личности. Но назвал эти суммы».

Деревянко добавил, что после слов Михалкова на него «обрушился шквал критики». Он отметил, что старается держаться подальше от политики.

В феврале Михалков выложил на YouTube-канале БесогонTV монолог, в котором заявил, что Павел получает 300 тысяч рублей за съемочный день, и потому не имеет права критиковать власти.