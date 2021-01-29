Тима Белорусских отказался от поддержки протестов ради смягчения наказания

Певец Тима Белорусских отказался от поддержки белорусских протестов ради смягчения наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что артист, задержанный в начале января с двумя килограммами гашиша, быстро дал признательные признания. Он пообещал, что прекратит высказываться в поддержку митингующих в обмен на условный срок и снижение размера изъятого до 0,4 грамма. Исполнитель ожидал, что информация о возбужденном в отношении него деле останется в тайне.

О том, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша, стало известно ранее в пятницу, 29 января. Сообщалось, что вещество нашли у певца дома. При этом в Следственном комитете Белоруссии по Минску заявили, что артиста задержали в игровом клубе 6 января. Там пояснили, что при себе у него было 0,4 грамма гашиша. Сам артист отрицает эту информацию.

Летом он рассказал в Instagram, что гордится происходящими в Белоруссии протестами. Он признался, что псевдоним Белорусских взял ради того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о его родине.