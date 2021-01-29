Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша

Певец Тима Белорусских задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист помещен под домашний арест.

Отмечается, что наркотическое вещество было обнаружено у исполнителя дома. Певец хранил его без цели сбыта, для личного использования. Предположительно, информацию о гашише правоохранительным органам Минска передали некие источники. Тиму Белорусских задержали 10 января, 12 января его поместили под арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Представитель артиста подтвердил, что у Тимы Белорусских обнаружили два килограмма гашиша, передает Telegram-канал портала Daily Storm.

17 августа 2020 года Тима Белорусских поддержал протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко сограждан, заявив, что гордится происходящим в стране. Масштабные акции протеста против Лукашенко начались в Белоруссии в августе после президентских выборов, на которых тот, по данным ЦИК, набрал 80,1 процента голосов.

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — 22-летний белорусский певец, начавший сольную карьеру в 2017 году. Он наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В дискографии артиста два альбома — «Твой первый диск — моя кассета» 2019 года и «Моя кассета — твой первый диск», вышедший 31 января 2020-го.