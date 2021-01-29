Появилось фото задержания Тимы Белорусских

В сети появилась фотография задержания певца Тимы Белорусских, который якобы находится под домашним арестом за хранение двух килограммов гашиша. Снимок в пятницу, 29 января, опубликовал Telegram-канал «Агентства телевизионных новостей» (АТН), входящего в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

На фото 22-летний артист в спущенной медицинской маске и с заложенными за спину руками стоит в кабинете на фоне плаката в Главном управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии. В посте отмечается, что музыкант был задержан в Минске с наркотиками.

Первым о том, что Тима Белорусских был задержан за хранение наркотических веществ, сообщил Telegram-канал Mash ранее в пятницу. Отмечалось, что задержание произошло 10 января, и что артисту грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Тима Белорусских после появления этой информации записал видеообращение, в котором назвал свое задержание «интересным вбросом», и заверил, что не находится ни под каким арестом.

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В августе 2020-го артист поддержал протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко сограждан.