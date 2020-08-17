Тима Белорусских со слезами на глазах поддержал белорусов

Певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) поддержал белорусов. Он заявил в Instagram, что гордится происходящим в стране.

Артист признался, что псевдоним Белорусских взял ради того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о его родине. «Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими ГОРЖУСЬ, ГОРЖУСЬ, ГОРЖУСЬ», — написал музыкант.

Ранее сообщалось, что новосибирский художник Артем Лоскутов продал написанную за несколько секунд при помощи дубинки картину «Беларусь» за три миллиона рублей.

В поддержку участников протестов, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, ранее высказались певица Рита Дакота, актриса Александра Бортич, рэпер Влади из группы «Каста», продюсер Максим Фадеев, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и актер Чак Норрис.