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Тима Белорусских прокомментировал информацию о своем задержании с гашишем

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Фото: @timabelorusskih

Певец Тима Белорусских прокомментировал свое задержание с наркотиками. О ситуации он высказался в сторис Instagram.

Информацию о том, что у него нашли два килограмма гашиша, музыкант назвал «интересным вбросом». «Буду честен — удивило», — написал исполнитель. В другой публикации он отметил, что «круто снова проснуться звездой».

«Заявляю вам открыто и в лоб о том, что все, что вы читаете и где-то видите, — это неправда. Я нахожусь дома, я не под арестом. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать в любом случае. Расходимся», — сказал Белорусских.

Ранее 29 января сообщалось, что певец задержан в Минске и помещен под домашний арест. Информацию подтвердила представительница артиста.

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — 22-летний белорусский певец, начавший сольную карьеру в 2017 году. Он наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В дискографии артиста два альбома — «Твой первый диск — моя кассета» 2019 года и «Моя кассета — твой первый диск», вышедший 31 января 2020-го.

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