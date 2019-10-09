Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте попросившей автограф фанатки

timabelorusskih / Instagram

Белорусский певец Тимофей Морозов, более известный как Тима Белорусских, нарисовал эякулирующий пенис в паспорте российской фанатки, попросившей у него автограф. Видеозапись произошедшего артист выложил в Instagram.

В начале ролика поклонница намекнула, что собирается вскоре менять документ.

«Когда дают в паспорте расписаться, какой-нибудь дурачок может письку нарисовать», — заявил Тима Белорусских. Затем артист попытался исправить ситуацию, расписавшись поверх своего рисунка.

21-летний Тима Белорусских получил известность благодаря хитам «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В январе 2019 года он выпустил дебютный альбом «Твой первый диск — моя кассета».

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