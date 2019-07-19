Группа «На-На» устроила эротическую фотосессию с фанаткой ради кота-самозванца

Участники группы «На-На» приняли участие в эротической фотосессии вместе с поклонницей. Об этом сообщает Daily Storm.

Отмечается, что съемки с клубникой, бананами и полуголыми солистами прошли в квартире основателя коллектива Бари Алибасова. Музыканты согласились поучаствовать в ней, так как хотели вернуть кота Осириса, которого ранее мошенник продал родственникам Алибасова. Те думали, что это пропавший сфинкс продюсера Чуча.

Поклонница Мария призналась, что довольна съемками, однако отдаст питомца после получения снимков. Она добавила, что любит лирические песни «На-На», а из участников отдает предпочтение Владимиру Политову.

12 июня стало известно, что кот Алибасова Чуча сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома. Семья продюсера пообещала нашедшему питомца денежное вознаграждение. На следующий день неизвестный человек принес канадского сфинкса, заявив, что он принадлежит продюсеру, и забрал вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Когда выяснилось, что это не Чуча, было принято решение на время отдать кота Осириса фанатке.

17 июня мошенник попросил вернуть питомца. По его словам, он увидел в СМИ новости о том, что из дома Алибасова сбежал его кот Чуча, и решил украсть с дачи родственников питомца такой же породы. Однако узнавшие об этом близкие заявили, что обратятся в полицию, если мужчина не привезет Осириса обратно.

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