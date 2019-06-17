Переданного семье Алибасова кота-самозванца потребовали вернуть

Мошенник, который передал семье продюсера Бари Алибасова чужого кота за вознаграждение в 800 тысяч рублей, частично вернул деньги и попросил отдать питомца обратно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня с нами связался мужчина, который похитил 800 тысяч рублей, и сказал, что хотел бы урегулировать вопрос. Он извинился за то, что обманул близких Бари Каримовича, пояснив, что ему очень были нужны деньги», — рассказал представитель продюсера Вадим Горжанкин.

По его словам, мужчина увидел в СМИ новости о том, что из дома Алибасова сбежал его кот Чуча, и решил украсть с дачи родственников питомца такой же породы по кличке Осирис. 13 июня он отдал чужого канадского сфинкса помощнице продюсера. Однако узнавшие об этом близкие заявили, что обратятся в полицию, если мужчина не привезет Осириса обратно. В настоящее время мошенник вернул семье Алибасова 550 тысяч рублей.

15 июня стало известно, что Осириса передали поклоннице группы «На-На». Горжанкин тогда отметил, что вопрос с его дальнейшей судьбой не решен, однако подчеркнул, что фанатка может оставить его у себя.

Настоящий кот Алибасова Чуча был найден 14 июня. Его обнаружили в центре школы кунг-фу «Ша-Фут-Фань», расположенной в Столовом переулке.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!