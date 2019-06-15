Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.

«Мы как отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, чтобы мы его забрали. Мы еще пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота», — сказал он. По его словам, животное не бросят ни в коем случае и пристроят в случае необходимости.

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Настоящий кот по кличке Чуча был найден 14 июня. По словам Горожанкина, питомца Алибасова нашли в центре школы кунг-фу «Ша-Фут-Фань», расположенной в Столовом переулке.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что неизвестный принес кота, заявив, что он принадлежит продюсеру, и забрал вознаграждение в 800 тысяч рублей. Помощница, выдавшая денежное вознаграждение, не узнала фамилию человека и не зафиксировала на видео передачу кота.

О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера. Семья Алибасова пообещала нашедшему питомца денежное вознаграждение или выступление на празднике группы «На-На», основателем которой является продюсер.

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