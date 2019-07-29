Фанатка A$AP Rocky ворвалась в посольство Швеции и пригрозила взрывом

Американка Ребекка Кантер задержана после угрозы взорвать посольство Швеции в городе Вашингтон. Причиной недовольства женщины стал арест рэпера A$AP Rocky в Стокгольме, пишет New York Post.

Отмечается, что Кантер пришла к посольству 22 июля, вылила у двери кока-колу и закричала, что «взорвет это ******** [чертово] здание», после чего удалилась. На следующий день она вернулась в посольство, проникла внутрь и стала браниться и орать на сотрудников посольства, выражая недовольство арестом A$AP Rocky. Американка опрокинула кофейный стол. Ее попросили покинуть помещение, после чего женщина села на пол, отказавшись уходить. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

26 июля президент США Дональд Трамп потребовал от властей Швеции освободить американца A$AP Rocky. Рэпер был задержан полицией Стокгольма в начале июля. Музыканта и его окружение обвинили в нападении на двоих мужчин. Он отрицает вину в произошедшем.

tmz.com

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