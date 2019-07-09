Арестованный в Швеции A$AP Rocky оказался в бесчеловечных условиях заключения

Американский рэпер A$AP Rocky якобы содержится в одном из следственных изоляторов Стокгольма в «бесчеловечных» условиях. Об этом источники из окружения музыканта сообщили TMZ.

По словам собеседников портала, хип-хоп-исполнителю приходится спать на коврике для йоги без одеяла, его кормят крайне некачественной едой и дают грязную воду. Рэпера посадили в камеру по соседству с человеком с психическими проблемами — тот якобы стучится головой о бетонную стену и разбрасывает собственные фекалии, которые никто не убирает.

A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма по подозрению в нападении. Прокуратура города потребовала посадить его в следственный изолятор на две недели, пока проводится расследование.

Рэпер отрицает вину в произошедшем. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как он с помощниками избивает мужчину на улице. Позже хип-хоп-исполнитель выложил запись, сделанную до драки — на ней неизвестный мужчина сначала атаковал человека из окружения A$AP Rocky. Музыкант пытался уладить конфликт и предлагал сторонам разойтись.

tmz.com

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