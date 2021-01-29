Следователи подтвердили задержание Тимы Белорусских с наркотиками

В Следственном комитете Белоруссии по Минску подтвердили задержание певца Тимы Белорусских с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следователи рассказали, что исполнитель был задержан в игровом клубе 6 января. При личном обыске у него обнаружили 0,4 грамма гашиша.

«В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога», — говорится в заявлении СК.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша. Вещество якобы было найдено у исполнителя дома. Утверждалось, что артист помещен под домашний арест, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Эту информацию подтвердила его представительница. Позднее в сети появилось фото задержания певца.

Сам Белорусских назвал эту информацию вбросом и пошутил, что ему «приятно снова проснуться звездой». Он заявил, что действительно находится дома, однако не под арестом.