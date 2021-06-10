Художника Александра Шилова госпитализировали с коронавирусом

Советского и российского художника Александра Шилова госпитализировали с COVID-19 в Москве. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Отмечается, что коронавирусная инфекция была обнаружена у знаменитого портретиста несколько дней назад. Изначально Шилов лечился самостоятельно, однако со временем его самочувствие заметно ухудшилось. Он был вынужден обратиться к врачам. Было принято решение о его госпитализации. В настоящий момент состояние здоровья 77-летнего художника оценивается как среднетяжелое.

UPD: как передает РИА Новости, Александр Шилов опроверг информацию о том, что был госпитализирован. Он отметил, что лишь слегка простыл и находится у себя на даче. Художник также подчеркнул, что коронавируса у него нет.

Ранее сообщалось, что российский рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) попал в больницу с коронавирусом через несколько дней после церемонии награждения премии «Муз-ТВ». Хип-хоп-исполнитель отмечал, что не болел с 2018 года и за все время пандемии COVID-19 удачно избегал инфицирования вирусом.