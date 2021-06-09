Рэпера T-Killah госпитализировали с коронавирусом после премии «Муз-ТВ»

Российского рэпера T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) госпитализировали с коронавирусом через несколько дней после церемонии награждения премии «Муз-ТВ». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Хип-хоп-артист отметил в последней публикации, что не болел с 2018 года и за все время пандемии COVID-19 удачно избегал инфицирования вирусом, однако заболел и был госпитализирован в ковидное отделение НИИ имени Склифосовского. Музыкант также подчеркнул, что результат КТ показал двустороннее поражение легких.

«Как оказалось, это очень тяжелая болезнь, к 39,9 по ночам я уже привык, глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, *****[лицо] онемело», — поделился исполнитель и добавил, что уверен в скором выздоровлении. Свое состояние он описал как среднетяжелое.

В конце поста Тарасов пожелал своим подписчикам не болеть и прививаться. Рэпер выразил отдельную благодарность лечащим врачам.