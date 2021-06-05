Ивлееву и Элджея задержали после премии «Муз-ТВ»

Музыканта Элджея и супругу артиста, блогершу и ведущую Анастасию Ивлееву, задержали в центре Москвы после окончания музыкальной премии «Муз-ТВ». Об этом Ивлеева сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Уточняется, что сотрудники ДПС потребовали от супругов сдать тест на алкоголь и мочу на анализы. «Больше нечего делать в этой стране. Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник эвэр», — пожаловалась Ивлеева.

Тем не менее известная блогерша тест прошла, но пообещала выпить после возвращения домой. Она указала на машину ДПС и пошутила, назвав происшествие «идеальным завершением дня».

Причины задержания пары неизвестны. Предположительно, ДПС заподозрили звезд в употреблении спиртных напитков.

Ранее, в мае, стало известно, что Элджея поймали пьяным за рулем. Ночью 26 мая музыкант ехал на своем автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова. Его остановили полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование. Артист отказался от обследования, однако признал, что находится в состоянии алкогольного опьянения.