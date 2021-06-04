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Ксения Собчак пришла на премию «Муз-ТВ» в откровенном наряде

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Ксения Собчак
Ксения Собчак
Кадр: видео @muztv

Российская телеведущая и блогерша Ксения Собчак пришла на музыкальную премию «Муз-ТВ» в откровенном наряде. Видео появились на странице телеканала в Instagram.

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость позирует в облегающем мини-платье песочного цвета, верх которого выполнен в виде розового бюстгальтера. В качестве обуви Собчак выбрала высокие белые сапоги на каблуках, оформленные прорезями и шнуровкой. Ее образ дополнили несколько браслетов, крупные серьги и черный ремень, затянутый на талии. «Ксения Собчак с нами! Зажигает как всегда», — гласит описание снимка в Instagram.

Премия «Муз-ТВ» состоялась в пятницу, 4 июня, во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Ранее в мае Ксения Собчак поделилась пляжным фото и раскрыла секрет стройной фигуры. Она попозировала в полупрозрачном белом кроп-топе, через ткань которого просвечивается разноцветный бикини, и брюках из такого же материала. В подписи под публикацией блогерша рассказала, что «ленилась быть системной в своих тренировках», но затем приняла решение наладить свой режим.

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