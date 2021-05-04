Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина попала в больницу

Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина рассказала РИА Новости, что попала в больницу с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года.

По ее словам, зимой операцию перенесли, поскольку актриса переболела коронавирусом.

В декабре Голубкина попала в больницу из-за перелома ноги. 80-летняя артистка пояснила, что получила перелом в результате падения. Она не стала делиться подробностями произошедшего.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».