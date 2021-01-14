Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих

Врачи клинической больницы № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге рассказали о состоянии актрисы Алисы Фрейндлих. Об этом сообщает ТАСС.

По словам медиков, артистке, ранее госпитализированной с коронавирусом, стало немного лучше. «Все хорошо, все примерно также. Улучшение есть», — заявила собеседница агентства.

Уточняется, что 12 января Фрейндлих начала проходить физиотерапию и ЛФК. Ее состояние оценивалось как стабильное.

В конце декабря сообщалось, что артистка попала в реанимацию с обширным поражением легких. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию. Утверждалось, что звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако позднее эту информацию опровергли.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как «Служебный роман», «Агония», «Сталкер», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс». Она служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.