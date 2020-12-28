Раскрыты подробности состояния попавшей в реанимацию Алисы Фрейндлих

Объем поражения легких у народной артистки СССР Алисы Фрейндлих составил 80 процентов. Подробности ее состояния раскрыл Telegram-канал Life Shot в понедельник, 28 декабря.

Отмечается, что Фрейндлих подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких. Ее экстренно госпитализировали 25 декабря, тогда объем поражения легких артистки составлял 36 процентов.

Ранее в понедельник стало известно, что 86-летняя Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом и пневмонией. Она находится в 122-й клинической больнице имени Соколова.

Фрейндлих известна по таким фильмам, как «Сталкер», «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс».