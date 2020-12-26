Вдову Олега Табакова госпитализировали

Вдову народного артиста СССР Олега Табакова Марину Зудину госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал 112 в субботу, 26 декабря.

55-летней актрисе стало плохо у себя дома. Приехавшие на вызов медики настояли на ее лечении в стационаре. Она проведет в медучреждении несколько дней, говорится в сообщении.

У Зудиной диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в артериях.

Марина Зудина стала супругой Табакова в 1994 году.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. До этого оне несколько месяцев провел в больнице. В конце декабря 2017-го актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре он пришел в себя, но никого не узнавал.