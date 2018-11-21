Олег Табаков посылал чиновников и отмазывал актеров от военкомата

Друзья и родственники народного артиста СССР Олега Табакова рассказали Юрию Дудю об отношении актера к власти. Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

На вопрос ведущего о «телефонном праве» (один из видов коррупции, когда вопросы решаются «по звонку» — прим. «Ленты.ру») помощница Табакова Ольга Хенкина рассказала, как руководитель МХТ договаривался по телефону с военкоматом об отсрочке для актеров, обещая выпить с представителями вооруженных сил при встрече.

Она также рассказала, как Табаков не согласился убрать режиссера Константина Богомолова по просьбе чиновника из министерства культуры. Худрук ответил на предложение: «Отправляйтесь в свое "замминистерское" хозяйство».

Анатолий Смелянский вспоминал о взаимоотношениях народного артиста СССР и режиссера Кирилла Серебренникова. «Это не мое. Но он талантлив», — процитировал Олега Табакова его друг Смелянский.

Участники интервью Ольга Хенкина, Анатолий Смелянский, Александр Молочников, Павел Табаков рассказали о жизни Олега Табакова, его принципах работы в театре, кино и маневрированием между властью и провокационными постановками в театре.

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Художественному руководителю МХТ имени Чехова и «Табакерки» было 82 года. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Актер озвучивал персонажей советских мультфильмов — голосом актера говорит кот Матроскин из «Простоквашино».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!